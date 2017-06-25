Броос: второй состав у сборной Германии тоже очень хорош

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с Германией (25 июня).
«Перед турниром я думал, что такой состав Германии пойдет на пользу Камеруну, потому что в заявку бундестим вошло много новых игроков. Но после двух матчей я изменил свое мнение немного. Второй состав у Германии тоже очень хорош.
Поэтому мы должны будем сыграть на самом высоком уровне. Надо побеждать с разницей в два мяча. В футболе все возможно. Мы будем играть активно с первой минуты, а там посмотрим», — цитирует Брооса Goal.
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