Гюндоган: отклонил предложение из Турции, потому что хочу остаться в «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что отверг предложение о переходе в турецкий клуб.
26-летний немецкий футболист турецкого происхождения перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии».
«Я получил предложение из Турции, но отклонил его, потому что хочу остаться в „Манчестер Сити“ и сперва добиться больших целей. Мне будет 29, когда закончится мой контракт с „Сити“, и вот тогда я подумаю о своём будущем», — приводит слова Гюндогана Manchester Evening News со ссылкой на Turkish-Football.
Гюндоган выбыл из строя в связи с травмой крестообразных связок колена в декабре прошлого года.