Доннарумма сообщил о взломе своего аккаунта в «Инстаграме» и удалил его

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пожаловался, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан, после чего там появилось обещание обсудить с россонери продление контракта по окончании чемпионата Европы-2017 U21.
Напомним, сначала появилась информация, что Доннарумма может уволить своего агента — Мино Райолу. Позже футболист опубликовал на своей странице в «Твиттере» опровержение этих данных.
Ещё через некоторое время на странице голкипера в «Инстаграме» появилась следующая запись: «Сейчас я нахожусь в расположении молодёжной сборной Италии, вместе с которой надеюсь преподнести подарок всем болельщикам. После молодёжного Евро встречусь с семьёй и агентом, чтобы обсудить продление контракта с „Миланом"».
Однако и эта информация не нашла подтверждения. Вскоре Доннарумма написал в своём «твиттере»: «Меня взломали. Удаляю страницу», приложив ссылку на профиль в «Инстаграме», который теперь недоступен. При этом аккаунт Джанлуиджи в «Твиттере» продолжает функционировать.
По данным итальянских СМИ, сообщение, оставленное Доннаруммой в «Инстаграме», было подлинным, и в «Милане» об этом знали.