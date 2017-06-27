Источник: «Зенит» приобретёт Павона за € 22 млн, переход Дриусси также состоится

Трансфер нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в «Зенит» будет вскоре завершён, утверждает Télam.
По информации источника, переход Павона никак не отразится на трансфере форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, который также в ближайшее время присоединится к «Зениту». При этом, как и в случае с Дриусси, сине-бело-голубые заплатят за Павона сумму, превышающую прописанную у него в контракте.
Ранее стало известно, что «Зенит» согласился заплатить за Дриусси € 21 млн, хотя в контракте Себастьяна прописано € 15 млн в качестве отступных. В контракте Павона также есть опция выкупа — € 18 млн, а ещё € 4 млн российский клуб решил отдать для того, чтобы ускорить переговоры и избежать риска срыва сделки. Итоговая стоимость двух трансферов составит € 43 млн.
В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. В активе Дриусси 17 голов в 29 играх турнира.