Киммих хочет сравняться с Ламом по количеству матчей в сборной Германии

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих отметил, что хотел бы сравняться по количеству матчей с бывшим защитником мюнхенцев и сборной Германии Филиппом Ламом в национальной команде. Лам сыграл за сборную 113 матчей и забил 5 голов.
«Моя цель скорее в том, чтобы сравняться с Ламом по количеству сыгранных матчей за сборную Германии, а не превзойти его в голах. Правый защитник никогда не оценивается по тому, насколько он опасен для ворот соперников. Что же касается «Баварии», то с самого начала мне было ясно, что я перешёл в стан мюнхенцев не для того, чтобы потом говорить, что я был в этом клубе», — приводит слова Киммиха Sport Bild.
22-летний Киммих на данный момент провёл 18 игр за сборную и стал автором 2 голов.