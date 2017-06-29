Мутко — о спекулянтах билетами: хочу предупредить — меры будут очень жёсткие

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о проблеме спекулянтов билетами на матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира—2018.
«Знаю об этом. Хочу предупредить — меры будут очень жёсткие. По итогам кое-что поправим в законодательстве, чтобы ужесточить. Негоже это делать. Есть социальные программы, в семью отдаётся билет. Каждая федерация получает билеты. И из этих квот кто-то начинает продавать. Это недопустимые вещи.
Монитором эти вещи и мотивируем наши органы на более жёсткую реакцию", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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