Хедира поздравил Германию с победой над Мексикой: высочайшая эффективность

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поздравил сборную Германии с выходом в финал Кубка конфедераций — 2017. Напомним, в полуфинале немцы уверенно обыграли команду Мексики со счётом 4:1.
«Финал! Высочайшая эффективность против сильного соперника. Поздравляю!» — написал Хедира на своей странице в «Твиттере».
В финале, который состоится 2 июля, немцы сыграют в Санкт-Петербурге с командой Чили, а мексиканцев в тот же день ожидает игра за третье место с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.
Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017