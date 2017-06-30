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Хедира поздравил Германию с победой над Мексикой: высочайшая эффективность

30 июня 2017, пятница. 07:04. Футбол

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поздравил сборную Германии с выходом в финал Кубка конфедераций — 2017. Напомним, в полуфинале немцы уверенно обыграли команду Мексики со счётом 4:1.

«Финал! Высочайшая эффективность против сильного соперника. Поздравляю!» — написал Хедира на своей странице в «Твиттере».

В финале, который состоится 2 июля, немцы сыграют в Санкт-Петербурге с командой Чили, а мексиканцев в тот же день ожидает игра за третье место с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.

Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сами Хедира Кубок конфедераций
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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