«Ювентус» достиг соглашения с Данило, но «Реал» требует не менее € 25 млн

Мадридский «Реал» отклонил первое предложение туринского «Ювентуса» относительно защитника «сливочных» Данило, передаёт AS.
Согласно информации источника, «старая синьора» предложила за бразильского футболиста € 15 млн плюс бонусы за его возможные успехи. Однако «Королевский клуб» требует за своего футболиста не менее € 25 млн, пытаясь как-то компенсировать € 31,5 млн, которые заплатил за него в 2015 году «Порту».
С другой стороны, Tuttosport сообщает, что итальянский гранд уже достиг соглашения с Данило.
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