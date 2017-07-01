Воспитанник «Реала» Адриан Гонсалес перешёл в «Малагу»

Полузащитник «Эйбара» Адриан Гонсалес перешел в «Малагу». 29-летний футболист подписал с «анчоусами» контракт, рассчитанный на три года, информирует официальный сайт испанского клуба.
Гонсалес проведет первую пресс-конференцию в качестве игрока «Малаги» в понедельник, 3 июля. Полузащитник является воспитанником мадридского «Реала», его предыдущим клубом был «Эйбар».
В минувшем розыгрыше испанской Примеры Гонсалес провел 28 матчей (19 — с первых минут), в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.