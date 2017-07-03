Лёв: очень понравилось общаться с россиянами, мы встречали исключительных людей

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 поблагодарил организаторов турнира. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Хотел бы поблагодарить Россию — они были хорошими хозяевами. Во всех городах, где мы играли, условия были исключительные. Мы встречали исключительных людей, очень интересных. Нам очень понравилось общаться с россиянами. И мы благодарны за организацию такого потрясающего турнира.
То, что Германия фаворит ЧМ-2018, создаёт давление. Но мы всегда фавориты, нас постоянно так называют. Думаю, полуфинал и финал Кубка конфедераций наша сборная сыграла хорошо. На ЧМ-2018 будет больше матчей, там потребуется больше сделать. Особенно это касается матчей плей-офф», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.