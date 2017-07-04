Хёнесс: никогда не думал, что Рибери столько лет будет играть в «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс признался, что не рассчитывал на выступление полузащитника Франка Рибери за немецкий гранд в течение стольких лет. Рибери пополнил ряды немецкого клуба в 2007 году, а до этого защищал цвета «Марселя».
«Я никогда не думал, что Рибери столько лет будет играть в «Баварии». Франк и сам никогда не планировал выступать за «Баварию» столько времени. Его агенты говорили ему, что он будет играть в «Баварии» два-три года», — приводит слова Хёнесса Kicker.
Ранее Рибери отметил, что ни в одном клубе никогда не получил бы того, что имеет в «Баварии».
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