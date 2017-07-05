Полоз: у меня есть уверенность в своих силах перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз рассказал, как команда восприняла невыход из группы на Кубке конфедераций, и подчеркнул, что он полон уверенности в своих силах за год до чемпионата мира.
«За всё время в сборной атмосфера была лучшей. Все ребята старались, бились, работали. Но после вылета было очень тяжело… Не знаю, почему не получилось. Не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Нужно делать выводы и двигаться дальше, к чемпионату мира. Есть ли уверенность в своих силах перед ЧМ-2018? У меня — точно есть! Я хочу играть за сборную», — сказал Полоз в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию интервью с Дмитрием Полозом читайте на «Чемпионате» в скором времени.