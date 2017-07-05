Т. Алькантара: «Бавария» на все 100% на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара нисколько не сомневается в том, что его команда ничуть не уступает таким грандам, как мадридский «Реал» и «Барселона». Футболист сборной Испании, раньше защищавший цвета каталонского клуба, отметил, что «Бавария» всегда вызывала у него восхищение.
«Давайте сравним все эти команды. В «Баварии» также выступают мировые звёзды, и между этими командами нет качественного различия. «Бавария» на все 100% на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной». Сами футболисты «Баварии» в раздевалке никогда не говорят о мировых звёздах», — приводит слова Алькантары Sport Bild.