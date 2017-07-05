На крыше «Лужников» появится световая инсталляция с трофеем чемпионата мира

Световая инсталляция, посвящённая туру кубка, вручаемого победителю чемпионата мира по футболу, будет организована на крыше стадиона «Лужники», сообщает «Интерфакс-недвижимость».
Её можно будет наблюдать с 22 до 24 часов по московскому времени 6 июля. В этот день в Москве пройдёт церемония объявления маршрута тура кубка чемпионата мира по футболу.
В 2018 году на большой спортивной арене «Лужники» состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира, один из полуфиналов и финал турнира.
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