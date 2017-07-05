Заболотный: «Динамо» (Загреб) гораздо сильнее «Вардара» во всех компонентах

Форвард «Тосно» Антон Заболотный, который точным ударом принёс победу команде в контрольной игре против загребского «Динамо» (1:0), поделился впечатлениями от матча и сравнил её с игрой против «Вардара» (1:0).
«По моему мнению, были два похожих тайма. «Динамо» больше владело мячом, но их владение было на своей половине поля. Как только они переходили центр поля, наши защитники и вратарь умело предотвращали опасные моменты. Мы искали моменты на контратаках, которыми и воспользовались. Команда в нормальном рабочем состоянии, всё идёт по плану.
«Динамо» З гораздо сильнее «Вардара» во всех компонентах. «Динамо» — авторитетный клуб, регулярно выступающий в еврокубках, очень хорошая проверка перед началом чемпионата", — цитирует Заболотного сайт «Тосно».