Орлов: при новой схеме лимита тон в ведущих командах будут задавать россияне

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лимите на легионеров, который будет действовать в РФПЛ с сезона-2018/19.
«Этот чемпионат пройдёт по старой схеме лимита, а в следующем будет схема „10+15“, то есть 10 иностранцев и 15 россиян в заявке. Никакого лимита на иностранцев в протоколе на матч и на поле не будет. Это предлагали ещё до прихода Мутко все президенты клубов. Это только кажется, что ведущие клубы будут выходить с 10 легионерами и русским вратарём. На самом деле россияне будут задавать тон, и сейчас это уже можно просчитать. Нужны хорошие иностранцы, чтобы наши ребята конкурировали с ними за место в составе. Сегодня они получают место, играя хуже, — вот в чём проблема.
Рад, что Виталий Леонтьевич пришёл к этой мысли, поскольку после своего назначения он убрал все эти рассуждения тренеров и президентов. Посмотрим, что будет дальше. Но надо уделять внимание развитию футбола в регионах, сокращать количество профессиональных команд, о чём правильно говорит Газзаев. По-настоящему профессиональных клубов у нас, может быть, шесть-семь, остальное — фикция», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Ранее сообщалось, что лимит на легионеров перед сезоном-2018/19 будет изменён со схемы «6+5» на поле на «10+15» в заявке, но официально изменения пока не состоялись. При этом президент РФС Виталий Мутко сегодня сообщил, что по новому лимиту в заявке будет меньше 10 легионеров.