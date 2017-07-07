Миранда: «Интер» хочет вернуться в число больших клубов Европы

Защитник «Интера» Жоао Миранда рассказал о первом дне работы под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти, а также поделился мыслями о главной цели миланской команды на следующий сезон.
«Первое тренировочное занятие прошло хорошо. Спаллетти — хороший тренер, он проделал отличную работу в „Роме“. Мы хотим провести хорошую подготовку к сезону, чтобы быть в форме к новому сезону.
Главная цель «Интера» — вернуться в Лигу чемпионов. Мы великий клуб и хотим вернуться в число больших клубов Европы", — цитирует Миранду Football Italia.
Спаллетти: я изо всех сил пытаюсь передать свои убеждения «Интеру»