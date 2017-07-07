Сарсания объяснил, почему «Зенит» отказался от покупки у «Боки Хуниорс» Павона

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, почему питерцы отказались от покупки у «Боки Хуниорс» нападающего Кристиана Павона, а также ответил на вопрос, был ли готов «Зенит» заплатить за игрока € 20 млн.
«Нет, не готов. Мы не ведём переговоров по этому игроку, хотя он был в шорт-листе. Но условия, соотношение цены и качества заставили нас от него отказаться. Это рисковый актив.
Дриусси и история с допингом? Если этот игрок окажется у нас, то мы проведём очень серьёзную медкомиссию. Но, по нашей информации, которая пока не подтверждена, Дриусси не было среди тех игроков, у которых был обнаружен допинг», — рассказал Сарсания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Ранее сообщалось, что Дриусси провалил допинг-тест. 11 июля футболист должен пройти медосмотр для «Зенита».