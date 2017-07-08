«Манчестер Юнайтед» готов отдать «Эвертону» за Лукаку £ 90 млн и Руни

«Манчестер Юнайтед» сделал «Эвертону» очередное предложение по трансферу форварда Ромелу Лукаку, сообщает The Guardian. «Красные дьяволы» готовы отдать за 24-летнего бомбардира £ 75 млн сразу, ещё £ 15 млн в качестве бонусов, а также нападающего Уэйна Руни, чья стоимость оценивается примерно в £ 10 млн. Таким образом, трансферная стоимость Лукаку может составить £ 100 млн.
Ранее сообщалось, что об условиях контракта с Лукаку договорился «Челси», откуда бельгийский футболист и перешёл в «Эвертон» в 2014 году. Контракт Ромелу с «ирисками» рассчитан до 2019 года.
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач.