Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прибыл на тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports. О переходе 31-летнего англичанина в ливерпульский клуб может быть объявлено уже в ближайшее время.
Ранее «МЮ» объявил о трансфере из «Эвертона» форварда Ромелу Лукаку. По данным английских СМИ, Руни стал частью этой сделки. Лучший бомбардир в истории «МЮ» начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «красных дьяволов» перебрался в 2004 году. Контракт Руни с манкунианцами рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления ещё на год.