Директор «Ромы»: Найнгголан останется, время продаж важных игроков закончилось

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи сообщил, что полузащитник Раджа Найнгголан останется в римском клубе. Ранее сообщалось, что приобрести бельгийца хотят «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
«Найнгголан точно останется в клубе. Время продаж важных игроков закончилось, теперь мы будем строить команду, учитывая варианты, которые появятся на рынке», — цитирует Мончи интернет-портал Football Italia.
В минувшем сезоне Найнголлан провёл 37 матчей в серии А, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.