Лукаку возьмёт в «МЮ» 9-й номер, под которым играл Ибрагимович

Нападающий Ромелу Лукаку, который официально перешёл из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе. Как сообщает Mirror, форвард возьмёт девятый номер, под которым в прошлом сезоне выступал шведский нападающий Златан Ибрагимович, который покинул стан красных.
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.
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