Перес: Тео выбрал футболку «Реала» среди многих других, мы этого не забудем

Президент «Реала» Флорентино Перес на презентации новичка «сливочных» Тео Эрнандеса рассказал о решении 19-летнего защитника перейти из «Атлетико» в «Королевский клуб».
«Сейчас „Реал“ работает над укреплением уникального состава во главе с Зиданом. И Тео — одно из открытий Примеры и Кубка Испании в прошлом сезоне. Он стал игроком „Реала“ благодаря своему таланту и потому что выбрал эту футболку среди многих других. Мы никогда этого не забудем», — цитирует Переса Marca.
В минувшем сезоне Эрнандес на правах аренды выступал в «Алавесе», за который провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.