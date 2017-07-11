«Барселона» готова продать Мунира, которым интересовался «Зенит» за € 14 млн

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади не нужен каталонскому клубу. Руководство разрешило футболисту вести переговоры с другими командами и готово продать игрока за € 14 млн, пишет Sport.es.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отпустит Эль-Хаддади в «Зенит» за € 20 млн, но нападающий отказался от перехода в российский клуб. На сегодняшний день в услугах 21-летнего футболиста также заинтересованы «Шальке-04», «Вест Хэм Юнайтед», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас».
В сезоне-2016/17 Мунир Эль-Хаддади на правах аренды выступал за «Валенсию», но «летучие мыши» не стали выкупать контракт игрока.
Нападающий «Барселоны» Мунир отказался от перехода в «Зенит»