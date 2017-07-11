Паредес: готов к любым требованиям Манчини в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес ответил на вопрос, на какой позиции на футбольном поле ему больше всего импонирует действовать.
«Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть.
Мои лучшие игровые качества? Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить, как я играю, какие у меня сильные стороны. Моё дело — играть", — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.
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