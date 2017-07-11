«Сампдория» объявила о переходе польского нападающего

Нападающий польского «Леха» Давид Ковнацки стал игроком «Сампдории». Итальянский клуб на своём официальном сайте объявил о приобретении 20-летнего польского форварда. Финансовые подробности трансфера и условия контракта не сообщаются.
В прошлом сезоне Ковнацки провёл 27 матчей в чемпионате Польши и забил 9 голов. В активе новичка «Сампдории» 3 гола в 7 матчах за молодёжную сборную Польши.
На этой неделе «Сампдория» рассталась с нападающим Луисом Мурьелем, который перешёл в «Севилью».
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