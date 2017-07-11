Абрамович подарил игрокам «Челси» часы за победу в чемпионате Англии

Владелец «Челси» Роман Абрамович подарил каждому из игроков лондонской команды часы марки Hublot в честь победы в английской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, пишет The Sun. Издание также приводит слова из сопроводительного письма от руководства, фото которого выложил в своём «инстаграме» полузащитник Виллиан.
«От лица мистера Абрамовича и совета директоров клуба примите поздравления. Вы сотворили историю в сезоне-2016/17. Эту кампанию запомнят навсегда. Держите синий флаг высоко. Брюс Бак, президент клуба», — говорится в письме.
Часы, подаренные игрокам «Челси», стоят £ 9 тыс. Их было выпущено 200 штук.