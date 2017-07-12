Хамес Родригес: «Бавария» — это новая культура, новый клуб, новая жизнь

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес в беседе с пресс-службой клуба поделился впечатлениями от трансфера. Футболист был на два года арендован у «Реала».
«Я очень счастлив быть частью такого большого клуба и такой великой команды. Каждый знает, что такое «Бавария», что собой представляет этот клуб. Атакующий полузащитник сиял от радости: «Это новая культура, новый клуб и новая жизнь. У меня огромное желание добиваться здесь новых успехов и делать свои мечты реальностью», — сказал Родригес.
Полузащитник сборной Колумбии будет играть в «Баварии» под 11-м номером.
Хамес: благодарен, что три года с гордостью носил футболку «Реала»