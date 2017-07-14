Дель Боске: у Себальоса есть всё необходимое, чтобы играть в «Реале»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал переход 20-летнего полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса в «Реал». Лучший игрок молодёжного чемпионата Европы подписал шестилетний контракт с «Королевским клубом».
«У Дани Себальоса есть всё необходимое, чтобы выступать за «Реал». Ему не на что жаловаться», — сказал дель Боске в интервью пресс-службе УЕФА.
В прошлом сезоне Даниель Себальос принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Реал» достиг договорённости с «Бетисом» о переходе Себальоса