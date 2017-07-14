«Лион» объявил о переходе Марсело из «Бешикташа»

Бразильский защитник Марсело перешёл из «Бешикташа» в «Лион». Французский клуб объявил о подписании 30-летнего футболиста, выступающего на позиции центрального защитника. Финансовые условия перехода не разглашаются, но, по данным французских СМИ, сумма трансфера составила € 7 млн плюс € 500 тыс. в качестве бонусов.
Марсело был арендован «Бешикташем» у «Ганновера» зимой 2016 года, а летом турецкий клуб выкупил права на него.
В составе команды из Стамбула новичок «Лиона» провёл 61 матч и забил пять мячей.
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