ФИФА не получала письмо от имени шести стран с требованием переноса ЧМ из Катара

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино не получал письмо с требованием о переносе чемпионата мира 2022 года из Катара.
Ранее сообщалось, что шесть арабских стран направили в ФИФА коллективное письмо с требованием перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Источник приводил следующие слова Инфантино: «Страны предупредили ФИФА о рисках для болельщиков и игроков в стране, которая «является базой и замком терроризма».
«Президент ФИФА никогда не получал такого письма и впоследствии не делал никаких комментариев по этому поводу. Как уже говорилось, ФИФА находится в постоянном контакте с местным организационным комитетом «Катар-2022», — сообщил представитель ФИФА агентству Reuters.
5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия) решили разорвать дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна. Позже к ним присоединились несколько других государств.