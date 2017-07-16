Фарфан – о Суперкубке России: горжусь «Локомотивом», мы боролись до конца!

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение от «Спартака» в дополнительное время Суперкубка России (1:2). Перуанский футболист сообщил, что гордится своей командой, несмотря на неудачу в этой встрече.
«Могу только сказать, что горжусь своей командой, потому что мы боролись до конца! «Локомотиву» не повезло, матч получился трудным. Будем продолжать работать», — написал Фарфан в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что за игрой Фарфана в Суперкубке России наблюдали представители тренерского штаба сборной Перу.
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