Вандерсон: после игры Калитвинцев напомнил игрокам, что «Динамо» — большой клуб

Нападающий московского «Динамо» Вандерсон прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 1-го тура РФПЛ, а также рассказал о реакции на результат главного тренера команды Юрия Калитвинцева.
«Что изменил Калитвинцев в перерыве? Не знаю, потому что меня не было в раздевалке. Судя по всему, слова он подобрал верные. После матча тренер поблагодарил нас за игру. Напомнил, что мы большая команда и нам не нужно никого бояться. Так и есть. Мы взяли одно очко, и теперь нам нужно побеждать «Урал». Тем более что мы снова играем дома», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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