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Вандерсон: после игры Калитвинцев напомнил игрокам, что «Динамо» — большой клуб

18 июля 2017, вторник. 23:05. Футбол

Нападающий московского «Динамо» Вандерсон прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 1-го тура РФПЛ, а также рассказал о реакции на результат главного тренера команды Юрия Калитвинцева.

«Что изменил Калитвинцев в перерыве? Не знаю, потому что меня не было в раздевалке. Судя по всему, слова он подобрал верные. После матча тренер поблагодарил нас за игру. Напомнил, что мы большая команда и нам не нужно никого бояться. Так и есть. Мы взяли одно очко, и теперь нам нужно побеждать «Урал». Тем более что мы снова играем дома», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Калитвинцев: на 2-й тайм вышли, не глядя на счёт на табло, и додавили «Спартак»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва ФК Спартак ФК Урал Вандерсон Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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