Компани: трансфер Лукаку увеличит накал страстей в борьбе за чемпионство в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал переход своего соотечественника нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».
«У Ромелу есть одна невероятная способность — его желание забивать голы. Многие критиковали Лукаку по самым разным поводам, но его самое главное качество от этого никак не изменилось: он верит в себя, умеет забивать и всегда находится в движении.
Думаю, „МЮ“ купил Лукаку именно из-за этого. Они приобрели хорошего игрока, этот трансфер увеличит накал страстей в борьбе за чемпионство», — цитирует Компани Sky Sports.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.
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