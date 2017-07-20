Спортивный директор «Томи»: надеюсь, до 3-го тура подпишем контракт с Олейником

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, когда клуб подпишет контракт с украинским защитником, воспитанником донецкого «Шахтёра» Ярославом Олейником.
«Надеемся, что подпишем Ярослава Олейника до 3-го тура ФНЛ. Нет проблем подписать футболиста, он уже прошёл медобследование. Сейчас просто ждём подтверждения от украинской стороны, ведь это международный трансфер, нужен сертификат. Надеемся, что мы сможем его заявить до матча с «Олимпийцем», ведь игрок уже 10 дней находится в Томске», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч 3-го тура «Томь» — «Олимпиец» состоится 22 июля. Начало – в 15:00 мск.
«Томь» подпишет контракт с воспитанником «Шахтёра» Олейником