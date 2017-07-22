Тульский «Арсенал» представил Луку Джорджевича

Тульский «Арсенал» сегодня, 22 июля, представил новичков команды, в числе которых оказался нападающий «Зенита» Лука Джорджевич.
Как сообщает официальный сайт «Арсенала», Джорджевич взят в аренду у петербургского клуба. Договор аренды заключён до конца сезона.
23-летний черногорский футболист будет выступать в новой команде под 18-м номером.
В прошлом сезоне Джорджевич провёл в российской Премьер-Лиги за «Зенит» 10 матчей, забил один мяч и сделал одну передачу.
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