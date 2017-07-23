Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов

Бывший защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам, завершивший карьеру по окончании сезона-2016/17, признан футболистом года в Германии по версии немецкого издания Kicker, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Обладатель данной награды определяется в голосовании членов Ассоциации немецких спортивных журналистов. За 33-летнего Лама было отдано 242 голоса. Он опередил полузащитника «Реала» Тони Крооса (192 голоса) и нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга (120). Всего в голосовании приняли участие 885 журналистов.
Боатенг признан футболистом года в Германии по версии журналистов