Армянский футболист, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перейдёт в «Жилину»

Армянский полузащитник Ваган Бичахчян, права на которого принадлежат «Шираку», продолжит карьеру в «Жилине». Представители словацкого клуба долгое время следили за Бичахчяном и решили приобрести игрока. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие два дня, сообщает football365.am.
Ранее 18-летний полузащитник входил в сферу интересов «Зенита», а также просматривался ЦСКА. Помимо российских команд, хавбеком интересовались «Бенфика», два английских и два итальянских клуба. На Бичахчяна также претендовал «Галатасарай», но от этого варианта армянин отказался.
Армянский полузащитник, которого просматривал ЦСКА, заинтересовал «Зенит»