Нападающий Иван не поможет «Краснодару» в первом матче с «Люнгбю»

Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван пропустит первый домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Люнгбю» из-за проблем с документами. Об этом сегодня сообщил главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.
20-летний нападающий национальной сборной Румынии перешёл в ряды «горожан» из клуба «Университатя» (Крайова).
«У него ещё не решён вопрос с документами, в начале августа он будет заявлен, и вы сможете его увидеть», — цитирует Шалимова Sportbox.
Встреча «Краснодар» – «Люнгбю» состоится 27 июля, начало игры — в 20:00 по московскому времени.
«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана