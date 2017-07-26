«Халл Сити» — «Нант» — 0:0. Видеообзор матча команд Слуцкого и Раньери

«Халл Сити» в контрольном матче сыграл вничью с «Нантом». Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Крэйвен Парк» и завершилась со счётом 0:0.
«Халл Сити» впервые сыграл вничью под руководством Леонида Слуцкого. Стоит отметить, что «Нант» возглавляет Клаудио Раньери, который год назад привёл «Лестер Сити» к титулу чемпиона английской Премьер-лиги.
Ранее «Халл Сити» в товарищеском матче проиграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 1:2, а затем одержал две победы: над «Бристоль Сити» со счётом 2:1 и над «Бенфикой» со счётом 1:0.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
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