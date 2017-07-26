Харт: задача «Вест Хэма» — финишировать в топ-8 АПЛ или даже выше

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который ближайший сезон проведет в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, рассказал о задаче клуба на сезон.
«Задача „Вест Хэма“ — финишировать в топ-8 АПЛ или даже выше. Руководство поддержало команду, выделив деньги на усиление, поэтому мы должны стремиться к выполнению цели. Постараемся забраться как можно выше и будем биться за победу в каждом матче.
Нас ждет очень интересное начало сезона, в первом туре предстоит играть с «Манчестер Юнайтед». Это будет хорошим испытанием для нас", — цитирует Харта Sky Sports.
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