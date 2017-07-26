Тренер «Зенита-2» Давыдов: у меня в округе уже яиц нет, народ жалуется

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура ФНЛ с «Сибирью» (2:1).
«Игра была довольно напряжённая. Главное, ребята справились с жёсткими психологическими требованиями в домашней игре. С одной стороны, она даёт эмоции, с другой — сверхответственность: дома надо выиграть. Важно, что игроки справились после пропущенного мяча, не остановились. Защитники не прижимались к своим воротам. Радует, что было много моментов, передач с фланга. Например, в первом тайме у Прудникова было два момента, должен был забивать, играя на опережение. Игра потихонечку выстраивается, много что не нравится. Ребят надо ждать, их следует терпеть, готовить, разговаривать, мотивировать, давать физические качества. Сегодня команда много не проиграла, как с «Динамо», за нейтральные мячи боролись, показали зубы.
В этом чемпионате, даже если не ставить задач, всё равно хочется подняться, не решать вопрос, вылетели или нет. Моя мотивация давно известна, не зря мы лишились 14-15 иногородних футболистов. Мы подтянули своих, да, у них мало опыта, но у них есть интерес, как и у клуба. Что из них получится — это зависит от их таланта и нашей совместной работы.
Как я восстанавливаю голос, учитывая, что это третья игра за 10 дней? У меня в округе уже яиц нет, народ жалуется. Очень много эмоций, крики на тренировках. Будем привыкать", — цитирует Давыдова сайт питерцев.