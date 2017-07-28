Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер близок к переходу в «Ниццу». Как сообщает Corriere dello Sport, швейцарец согласовал контракт с французским клубом по схеме 2+1.
По информации источника, футболист перестал входить в планы главного тренера Массимилиано Аллегри после трансфера Маттиа Де Шильо из «Милана». Отмечается, что «Ювентус» готов отпустить швейцарца после того, как найдёт ему замену. Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к защитнику «Валенсии» Жоау Канселу.
Лихтштайнер провёл 171 матч за «Ювентус» во всех турнирах и стал автором 12 забитых мячей. В составе «старой синьоры» швейцарец 6 раз выигрывал скудетто и по 3 раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Италии. В составе сборной Швейцарии Лихтштайнер провёл 90 матчей и забил 6 мячей.
Маротта: в «Ювентусе» поняли, что удержание игроков против их воли непродуктивно