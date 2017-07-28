Ракитич: новичкам «Барселоны» придётся очень нелегко

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич полагает, что новым игрокам «Барселоны» будет нелегко добиться места в основном составе, если клуб в это трансферное окно пополнит список приобретений. Ракитич подчеркнул, что состав сине-гранатовых нынче очень силён.
«Новичкам „Барселоны“ придётся очень нелегко. Но мы всегда приветствуем достойных футболистов. У нас очень сильный коллектов, и у нас должно быть 24 игрока в стопроцентном состоянии. Я сам во время отпуска усердно работал», — цитирует Ракитича Marca.
На вопрос о том, может ли он в будущем играть в чемпионате MLS, хорват сказал: «Это нечто очень интересное, но дай бог, чтобы я ещё много лет играл на самом высоком уровне».
Ракитич не хочет быть частью трансферной сделки «Барселоны» по покупке Верратти