Снейдер на правах свободного агента может перейти в «Ниццу»

Полузащитник Уэсли Снейдер, который покинул турецкий «Галатасарай» после расторжения контракта нынешним летом, может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Voetbal International.
По информации издания, 33-летний голландский футболист на правах свободного агента может перейти в «Ниццу». Отмечается, что французский клуб уже ведёт серьёзные переговоры со Снейдером.
Снейдер в минувшем сезоне чемпионата Турции забил пять голов в 28 матчах за «Галатасарай», в составе которого он выступал с 2013 года.
Снейдер пока не принял решение, где продолжит карьеру