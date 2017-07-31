«Тосно» — «Зенит» — 0:1. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге встречались «Тосно» и «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Единственный гол и был забит на 10-й минуте встречи. Олег Шатов пяткой подправил мяч на ход Александру Кокорину, который выскочил на свидание с Давидом Юрченко и пробил на силу в ближний угол.
«Зенит» (9 очков) догнал «Ахмат» с «Локомотивом» и делит с этими клубами первое место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» (0 баллов) находится на 15-й строчке.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном канале «Зенита» в YouTube.
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