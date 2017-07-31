Кассано не исключил, что может возобновить карьеру

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано не исключает, что продолжит играть. 24 июля футболист сообщил, что решил завершить профессиональную карьеру. Сделал это 35-летний форвард второй раз в течение недели, однако уже сегодня Кассано дал понять, что может вернуться.
«Жизнь полна выбора, даже профессионального. Вы можете сделать что-то, а потом миллиард раз думать, правильно ли вы поступили. Но если это происходит с футболистом, поднимается шумиха.
Но я всегда был последователен. Я привык жить с давлением со стороны СМИ. Что касается «Вероны», увы, это не было любовью с первого взгляда, я это сразу понял. Это как быть с женщиной, которая не хочет тратить время на то, чтобы быть с вами. Я был честен с руководством.
Конечно, я хочу продолжать играть, у меня есть ещё несколько дней. У меня нет агента. Если кто-то захочет видеть меня в команде, может позвонить. Крайний срок? Сентябрь, в противном случае я останусь дома», — цитирует Кассано La Stampa.