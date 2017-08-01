«Манчестер Сити» отдал полузащитника Дугласа Луиса в аренду «Жироне» на следующий сезон. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.
19-летний полузащитник летом нынешнего года подписал контракт с английской командой сроком на пять лет. Ранее бразилец выступал на родине за «Васко да Гаму».
Дуглас Луис является игроком молодёжной сборной Бразилии. В 2017 году он принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре.
По итогам прошедшего сезона «Жирона» завоевала право выступать в высшем футбольном эшелоне чемпионата Испании.
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