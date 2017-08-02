Неймар подпишет с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет

Форвард «Барселоны» Неймар в течение следующих двух дней отправится в Париж, чтобы завершить свой переход в «ПСЖ». Бразилец подпишет с французским клубом контракт на пять лет, по которому будет зарабатывать £ 515 тыс. (около € 575 тыс.) в неделю после уплаты налогов, информирует Sky Sports.
Ранее «Барселона» объявила, что Неймар изъявил желание уйти из клуба. Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн. При этом осуществлению трансфера может помешать профессиональная футбольная лига Испании.
Неймар ответил Месси: спасибо, брат. Я буду скучать по тебе