Голкипер «Тамбова» Смирнов отправился на просмотр в ЦСКА

Вратарь ФК «Тамбов» Олег Смирнов пройдёт просмотр в московском ЦСКА. Об этом говорится на официальной странице «Тамбова» в социальной сети «ВКонтакте».
Футболист примет участие в тренировках «армейцев» с 3 по 5 августа. По итогам этого просмотра будет принято решение о возможном продолжении карьеры Смирнова в стане ЦСКА.
В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в двух из четырёх матчей Футбольной национальной лиги и пропустил 3 гола. После пяти туров «Тамбов» занимает в ФНЛ 13-е место.
Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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